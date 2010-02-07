Взрыв на электростанции в США: более 100 раненых

В результате взрыва газа на электростанции в США погибли по меньшей мере 2 человека, около 100 человек ранены. С такой информацией выступили представители местной полиции, передает РБК со ссылкой на CBS.

Предполагается, что с каждым часом число погибших и раненых будет только возрастать. Есть информация, что под обломками находится большое количество людей, однако нет данных, сколько именно людей находилось на электростанции в момент взрыва. Предполагается, что там было примерно 250 человек. Очевидцы говорят, что "тела лежат практически везде" в районе места взрыва.

На место трагедии направлены более 100 спасательных бригад с медиками и пожарными. Туда же вылетели спасательные вертолеты.

Причины произошедшего не сообщаются.

Инцидент произошел сегодня на территории электростанции Kleen Energy Systems, расположенной в американском штате Коннектикут на северо-востоке страны.