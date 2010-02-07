В БЮТ говорят, что они играли в шахматы, а ПР махала битой

В Луганской области сегодня среди наиболее типичных нарушений избирательного законодательства был массовый вброс бюллетеней, скупка голосов избирателей, и… «минирование» участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель избирательного штаба «Донбасс» кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Выборы на Луганщине проходят в тяжелой психологической обстановке. Прокуратура и региональные власти оказывают сильнейшее давление на представителей Юлии ТИМОШЕНКО, - заявила руководитель штаба «Донбас». – Вчера вечером обзванивали членов комиссий от Юлии ТИМОШЕНКО с угрозами и требовали не выходить на работу в день голосования, чтобы можно было формировать комиссии представителями ЯНУКОВИЧА».

«Это беспрецедентная ситуация. Были «заминированы» именно те участки, на которых работали сильные команды Юлии ТИМОШЕНКО. А в то время, пока внимание области было приковано к этим «резонансным» случаям, на других участках сторонники ЯНУКОВИЧА спокойно занимались фальсификациями», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что высокая явка в Луганской области – «это результат опытной работы армии фальсификаторов ЯНУКОВИЧА». По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, на участках, где члены комиссий, подкупленные сторонниками В.ЯНУКОВИЧА, были заменены на принципиальных людей, сфальсифицировать результаты голосования не удастся. «Нет никакого сомнения в том, что на Луганщине будут участки, результаты на которых будут намного выше среднего показателя по округу, что вполне можно будет трактовать как дополнительное доказательство массовых подтасовок результатов голосования командой ЯНУКОВИЧА», - подчеркнула народный депутат.

«Все месяцы предвыборной кампании мы и наши оппоненты играли по разным правилам: мы – в шахматы, а они – просто размахивали бейсбольной битой. Бои без правил, которые устроила команда ЯНУКОВИЧА сегодня, лишь подтверждают это», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.