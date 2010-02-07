Донбасс голосует активнее (данные по областям)

По состоянию на 15.00 в Украине проголосовали 49,92% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, Центральная избирательная комиссия обнародовала соответствующие данные из всех 225 территориальный избирательный округов.

В частности, в Автономной Республике Крым проголосовало 50,52%, Винницкой области – 52,18%, Волынской области – 48,76%, Днепропетровской области – 49,83%, Донецкой области – 57,44%, Житомирской области – 47,08%, Закарпатской области – 35,27%, Запорожской области – 52,82%, Ивано-Франковской области – 45,77%, Киевской области – 49,04%, Кировоградской области – 49,1%, Луганской области – 57,08%, Львовской области – 46,44%, Николаевской области – 51,54%, Одесской области – 45,89%, Полтавской области – 50,78%, Ривненской области – 51,96%, Сумской области – 51,29%, Тернопольской области – 49,22%, Харьковской области – 49,59%, Херсонской области – 46,79%, Хмельницкой области – 52,33%, Черкасской области – 49,54%, Черновицкой области – 44,54%, Черниговской области – 51,88%, в городе Киеве – 44,89%, в городе Севастополе – 51,06%.

В первом туре выборов по состоянию на 15.00 проголосовало 47,6%.