В БЮТ узнали о «ноу-хау» от Партии регионов

Членами участковых избирательных комиссий от кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на некоторых участках в Сумской области, где по результатам первого тура победила кандидат на пост главы государства Юлия ТИМОШЕНКО, около 20.00 планируется попытка срыва выборов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Сумского областного штаба БЮТ Елена СИДОРЕНКО.

По ее словам, «ноу-хау» от Партии регионов заключается в том, что председатели или секретари УИК, которые представляют В.ЯНУКОВИЧА, попробуют заполнить контрольные талоны избирательных бюллетеней на то количество избирателей, которые не пришли на выборы. Потом эти талоны они будут отрывать от бюллетеней, и все эти бюллетени будут вбрасывать в урны для голосования. Поскольку председателям или секретарям УИК от В.ЯНУКОВИЧА сделать это незаметно не удастся – и, без сомнения, это заметят другие члены УИК, то последние, конечно, не будут возражать против составления соответствующего акта о признании результатов выборов на этом участке недействительными.

«По сути, планируется совершение сознательного преступления, на которое их толкает штаб В.ЯНУКОВИЧА», - сказала Е.СИДОРЕНКО.