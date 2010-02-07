Штаб "Донбасс": ротация нарушил планы команды Януковича

Доверенное лицо кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО Николай МАТЮШЕНКО подал в суд на комиссию избирательного округа №61 (Донецкая область) в связи с бездеятельность комиссии в части замены членов участковых избирательных комиссий (УИК).

Об этом УНИАН сообщили в штабе Юлии Тимошенко «Донбасс».

По мнению Н.МАТЮШЕНКО, ОИК грубо нарушает 30 статью Закона Украины «О выборах Президента Украины», не принимая решения по замене членов УИК.

Н.МАТЮШЕНКО требует, чтобы суд признал факт бездеятельности окружной избирательной комиссии и обязал ее провести ротацию членов УИК.

Как сообщалось, ранее штаб «Донбасс» кандидата в Президенты Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявлял, что представители Виктора ЯНУКОВИЧА блокируют замену членов ОИК и УИК. По мнению штаба «Донбасс», это связано с тем, что ротация членов комиссий нарушила планы команды В.ЯНУКОВИЧА по организации масштабных фальсификаций.