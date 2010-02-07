Штабы двух кандидатов в президенты сообщают о нарушениях

В Луганске на избирательном участке № 9 (106 избирательный округ) был найден уже заполненный протокол избирательной комиссии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в избирательном штабе «Донбасс» Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на заместителя руководителя организации "Народной самообороны" Сергея ЛУЦЕНКО.

"Бдительный гражданин нашел на полу избирательного участка листок - заполненный протокол избирательной комиссии с подписями членов комиссии. Протокол был составлен в 7.41", - рассказал С.ЛУЦЕНКО.

Он считает, что на этом участке необходимо приостановить избирательный процесс и провести расследование.

Сейчас мужчина, который нашел протокол, дает показания правоохранительным органам.

Луганский областной штаб Ю.ТИМОШЕНКО напомнил, что составление протокола раньше закрытия участка является грубым нарушением законодательства и ярким примером фальсификации.

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В Донецкой области три избирательных округа оказались под полным контролем Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Центрального избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ.

«Округа №41, №42 и №62 в Донецкой области не учли предложения относительно членов комиссий от Юлии ТИМОШЕНКО, поэтому результаты на этих участках полностью и абсолютно будут определять представители «регионалов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что руководство этих окружкомов вчера до 11 часов ночи медлило с принятием решения, а затем и вообще его заблокировало.

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По словам А.ТУРЧИНОВА, «регионалы», пользуясь измененным законом о выборах, поддержкой ЦИК и Президента, активно используют фальсификации.

Так, в Крыму на нескольких десятках участков представители Партии регионов специально не пустили утром членов комиссий от БЮТ.

«Мы фиксируем фальсификации в пользу «регионалов» по всей Украине. Подчас они даже доходят до абсурда», - отметил А.ТУРЧИНОВ, приведя в качестве примера избирательный участок №107 на Закарпатье.

«Члены комиссии от Партии регионов разливали водку прямо в помещении в обмен проголосовать за ЯНУКОВИЧА», - сообщил А.ТУРЧИНОВ.

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Черниговский штаб Партии регионов считает провокацией размещение на балконах жилых домов областного центра агитации за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом в независимом общественном пресс-центре "Черниговский выбор – 2010" сообщил представитель В.ЯНУКОВИЧА Владимир ВИННИЧЕНКО.

По его словам, эти нарушения носят массовый характер и являются провокационными. В.ВИННИЧЕНКО отметил, что поднимался в квартиру к одному из черниговцев, на балконе которого висит флаг с лозунгом "Янукович – наш Президент". "Я представился, показал удостоверение, но житель отказался снять флаг. Я считаю, это исключительно провокация со стороны оппонентов", - сказал В.ВИННИЧЕНКО.

В свою очередь, глава окружной избирательной комиссии № 208 Николай ФИСУН сообщил, что в комиссию поступила жалоба о нарушении избирательного законодательства и размещении агитационных материалов на балконах жилых домов в день голосования. Н.ФИСУН уточнил, что над жалобой работают правоохранительные органы.

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В Лисичанске Луганской области зафиксировано вбрасывание бюллетеней на 30-ом избирательном участке 110-го округа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Лисичанского штаба кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО Вячеслав ТЕРОСИПОВ.

«48-летняя женщина, которая пришла на участок проголосовать, схватила со стола пачку бюллетеней, сделала на них какие-то пометки и бросила в урну. По данному факту был немедленно составлен акт о нарушении. Женщина задержана работниками правоохранительных органов», - подчеркнул В.ТЕРОСИПОВ.

Кроме того, в штабе Ю.ТИМОШЕНКО заявили о нарушении на участках Беловодского района №№ 163, 170 и 180 (округ № 114) Луганской области. Там прокуратура силой выводит членов комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО, утверждает начальник окружного штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО Александр ИВАНЕНКО.

Он сообщил, что все началось с того, что накануне дня выборов члены комиссии составили протокол о том, что участки не оборудованы стандартными урнами для проведения голосования на дому, не соблюдены требования по оборудованию помещений для голосования.

"Например, площадь большого избирательного участка №163 составляет 34,6 кв.м (по нормам должно быть не менее 90 кв.м), не соответствует норме и температурный режим. Все это было отображено в протоколах. Ночью член ОИК от Виктора ЯНУКОВИЧА обзвонил своих членов комиссии, и в одностороннем порядке было принято решение проводить голосование, несмотря на отмеченные нарушения. И утром члены комиссий от В.ЯНУКОВИЧА блокировали вход членов комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО на участок, привлекли представителей прокуратуры, пока не вмешались юристы. «Препятствия согласовывают до сих пор, затягивая выдачу бюллетеней», - отметил А.ИВАНЕНКО.

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В Житомире Партия регионов выявила нарушения с включением солдат в списки избирателей на 108-м избирательном участке округа №63.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Житомирской областной организации Партии регионов.

«После голосования в первом туре президентских выборов часть военнослужащих Житомирской 95-й отдельной аэромобильной бригады не была включена в списки избирателей», - сообщила УНИАН в комментарии помощник народного депутата от Партии регионов Николая ПРИСЯЖНЮКА Леся СИНГАЕВСКАЯ.

По ее словам, «командиром части своевременно были поданы списки солдат для включения их в список избирателей для голосования во втором туре».

«Но отделом ведения государственного реестра избирателей Богунского района, который возглавляет представитель БЮТ, солдаты не были включены в список избирателей избирательного участка №108», - сообщила она.

Л.СИНГАЕВСКАЯ отметила, что «сегодня 46 военнослужащих, которые не нашли себя в списках на данном участке, включили в дополнительный список избирателей, но представители ОИК (округ №63) запретили выдавать избирательные бюллетени этим солдатам, мотивируя тем, что ЦИК не может дать разъяснения по поводу данного вопроса».

Помощник народного депутата заявила, что это является очередным нарушением избирательного законодательства, и заявление по этому поводу будет направлено в правоохранительные органы.

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В Киеве на избирательных участках начались провокации. Об этом сообщает сайт кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

"По информации членов комиссии Печерского районного штаба, сегодня, 7 февраля, в 9:45 двое неустановленных лиц, прибыв на автомобиле такси, подошли к дверям избирательного участка №32, что по улице Ивана Кудри, 33, и завязали металлической цепью с навесным замком входные двери, после чего у входа прицепили флаг черного цвета", - заявляет киевский штаб кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Этот факт задокументирован оперативной группой Печерского РУ ГУ УМВД г. Киева.

Также сообщается о других нарушениях. На пяти избирательных участках в Дарницком, Днепровском и Подольском районах Киева зафиксированы попытки вынести с участков избирательные бюллетени. На избирательном участке в Шевченковском районе было замечено, как избиратель фотографировал свой бюллетень на мобильный телефон.