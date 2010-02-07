Штабы двух кандидатов в президенты сообщают о нарушениях
Двери на цепи, "лишние" солдаты в списке...
В Луганске на избирательном участке № 9 (106 избирательный округ) был найден уже заполненный протокол избирательной комиссии.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в избирательном штабе «Донбасс» Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на заместителя руководителя организации "Народной самообороны" Сергея ЛУЦЕНКО.
"Бдительный гражданин нашел на полу избирательного участка листок - заполненный протокол избирательной комиссии с подписями членов комиссии. Протокол был составлен в 7.41", - рассказал С.ЛУЦЕНКО.
Он считает, что на этом участке необходимо приостановить избирательный процесс и провести расследование.
Сейчас мужчина, который нашел протокол, дает показания правоохранительным органам.
Луганский областной штаб Ю.ТИМОШЕНКО напомнил, что составление протокола раньше закрытия участка является грубым нарушением законодательства и ярким примером фальсификации.
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В Донецкой области три избирательных округа оказались под полным контролем Партии регионов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Центрального избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ.
«Округа №41, №42 и №62 в Донецкой области не учли предложения относительно членов комиссий от Юлии ТИМОШЕНКО, поэтому результаты на этих участках полностью и абсолютно будут определять представители «регионалов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
Он отметил, что руководство этих окружкомов вчера до 11 часов ночи медлило с принятием решения, а затем и вообще его заблокировало.
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По словам А.ТУРЧИНОВА, «регионалы», пользуясь измененным законом о выборах, поддержкой ЦИК и Президента, активно используют фальсификации.
Так, в Крыму на нескольких десятках участков представители Партии регионов специально не пустили утром членов комиссий от БЮТ.
«Мы фиксируем фальсификации в пользу «регионалов» по всей Украине. Подчас они даже доходят до абсурда», - отметил А.ТУРЧИНОВ, приведя в качестве примера избирательный участок №107 на Закарпатье.
«Члены комиссии от Партии регионов разливали водку прямо в помещении в обмен проголосовать за ЯНУКОВИЧА», - сообщил А.ТУРЧИНОВ.
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Черниговский штаб Партии регионов считает провокацией размещение на балконах жилых домов областного центра агитации за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом в независимом общественном пресс-центре "Черниговский выбор – 2010" сообщил представитель В.ЯНУКОВИЧА Владимир ВИННИЧЕНКО.
По его словам, эти нарушения носят массовый характер и являются провокационными. В.ВИННИЧЕНКО отметил, что поднимался в квартиру к одному из черниговцев, на балконе которого висит флаг с лозунгом "Янукович – наш Президент". "Я представился, показал удостоверение, но житель отказался снять флаг. Я считаю, это исключительно провокация со стороны оппонентов", - сказал В.ВИННИЧЕНКО.
В свою очередь, глава окружной избирательной комиссии № 208 Николай ФИСУН сообщил, что в комиссию поступила жалоба о нарушении избирательного законодательства и размещении агитационных материалов на балконах жилых домов в день голосования. Н.ФИСУН уточнил, что над жалобой работают правоохранительные органы.
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В Лисичанске Луганской области зафиксировано вбрасывание бюллетеней на 30-ом избирательном участке 110-го округа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Лисичанского штаба кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО Вячеслав ТЕРОСИПОВ.
«48-летняя женщина, которая пришла на участок проголосовать, схватила со стола пачку бюллетеней, сделала на них какие-то пометки и бросила в урну. По данному факту был немедленно составлен акт о нарушении. Женщина задержана работниками правоохранительных органов», - подчеркнул В.ТЕРОСИПОВ.
Кроме того, в штабе Ю.ТИМОШЕНКО заявили о нарушении на участках Беловодского района №№ 163, 170 и 180 (округ № 114) Луганской области. Там прокуратура силой выводит членов комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО, утверждает начальник окружного штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО Александр ИВАНЕНКО.
Он сообщил, что все началось с того, что накануне дня выборов члены комиссии составили протокол о том, что участки не оборудованы стандартными урнами для проведения голосования на дому, не соблюдены требования по оборудованию помещений для голосования.
"Например, площадь большого избирательного участка №163 составляет 34,6 кв.м (по нормам должно быть не менее 90 кв.м), не соответствует норме и температурный режим. Все это было отображено в протоколах. Ночью член ОИК от Виктора ЯНУКОВИЧА обзвонил своих членов комиссии, и в одностороннем порядке было принято решение проводить голосование, несмотря на отмеченные нарушения. И утром члены комиссий от В.ЯНУКОВИЧА блокировали вход членов комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО на участок, привлекли представителей прокуратуры, пока не вмешались юристы. «Препятствия согласовывают до сих пор, затягивая выдачу бюллетеней», - отметил А.ИВАНЕНКО.
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В Житомире Партия регионов выявила нарушения с включением солдат в списки избирателей на 108-м избирательном участке округа №63.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Житомирской областной организации Партии регионов.
«После голосования в первом туре президентских выборов часть военнослужащих Житомирской 95-й отдельной аэромобильной бригады не была включена в списки избирателей», - сообщила УНИАН в комментарии помощник народного депутата от Партии регионов Николая ПРИСЯЖНЮКА Леся СИНГАЕВСКАЯ.
По ее словам, «командиром части своевременно были поданы списки солдат для включения их в список избирателей для голосования во втором туре».
«Но отделом ведения государственного реестра избирателей Богунского района, который возглавляет представитель БЮТ, солдаты не были включены в список избирателей избирательного участка №108», - сообщила она.
Л.СИНГАЕВСКАЯ отметила, что «сегодня 46 военнослужащих, которые не нашли себя в списках на данном участке, включили в дополнительный список избирателей, но представители ОИК (округ №63) запретили выдавать избирательные бюллетени этим солдатам, мотивируя тем, что ЦИК не может дать разъяснения по поводу данного вопроса».
Помощник народного депутата заявила, что это является очередным нарушением избирательного законодательства, и заявление по этому поводу будет направлено в правоохранительные органы.
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В Киеве на избирательных участках начались провокации. Об этом сообщает сайт кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
"По информации членов комиссии Печерского районного штаба, сегодня, 7 февраля, в 9:45 двое неустановленных лиц, прибыв на автомобиле такси, подошли к дверям избирательного участка №32, что по улице Ивана Кудри, 33, и завязали металлической цепью с навесным замком входные двери, после чего у входа прицепили флаг черного цвета", - заявляет киевский штаб кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО.
Этот факт задокументирован оперативной группой Печерского РУ ГУ УМВД г. Киева.
Также сообщается о других нарушениях. На пяти избирательных участках в Дарницком, Днепровском и Подольском районах Киева зафиксированы попытки вынести с участков избирательные бюллетени. На избирательном участке в Шевченковском районе было замечено, как избиратель фотографировал свой бюллетень на мобильный телефон.