В Киеве милиция не дает расчищать дорожки к избиратеным участкам?

7 февраля три активиста общественной организации «Фронт перемен» в Дарницком районе Киева были незаконно задержаны милицией во время проведения акции «Чистые выборы» по уборке снега рядом с избирательными участками.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Арсения ЯЦЕНЮКА, еще на нескольких участках милиция без законных оснований мешает чистить дорожки. «Вместо того, чтобы обеспечивать порядок на участках, милиция воюет с сознательными гражданами, которые пришли убрать, чтобы другие люди могли безопасно добраться до места голосования», - отметили в пресс-службе.

Всеукраинскую акцию «Чистые выборы» общественная организация «Фронт перемен» проводит 6-7 февраля. Во время акции активисты не проводят никакой агитации за или против кого-то из кандидатов. Акция призвана способствовать волеизъявлению граждан Украины. Ведь 18 января, во время первого тура голосования на выборах Президента Украины из-за неубранных снежных заносов тысячи украинцев не смогли добраться до своих избирательных участков. «Фронт перемен» надеется, что благодаря акции «Чистые выборы» больше граждан смогут сделать свой выбор.

Три активиста «Фронта перемен» без законных на то оснований были задержаны во время уборки снега возле избирательного участка, расположенного в Скандинавской гимназии по адресу улица Гмыри, 3-а (участки №№13, 14, 15 избирательного округа №215).

Как сообщают представители общественной организации, когда активисты начали расчищать снег, приехал наряд милиции, который задержал активистов и доставил их в милицейский участок по адресу улица Гмыри, 15-а.

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют активистов «Фронта перемен» в «провокации в День выборов» в борьбе, однако представители МВД не приводят никаких статей законодательства, которые якобы нарушили общественные активисты. Пока трое представителей общественной организации дают пояснения в отделении милиции. Активисты жалуются, что на них осуществляется давление и запугивания ответственностью по уголовно-процессуальному кодексу.

Также милиция препятствовала расчистке снега активистами «Фронта перемен» в Троещинском районе столицы (избирательный округ №216). В частности по адресу: улица Закревского 11-а (участки №№ 14, 15, 16) приехал наряд милиции (спецподразделение «Беркут»). Представители милиции переписали данные людей и запретили уборку снега возле участков.

Такая же ситуация и на участках, расположенных по адресам: улица Драйзера 40-б (участки №№ 41, 42), проспект Маяковского, 3-г (участки №№ 3, 4, 5), улица Сабурова, 6 (№№ 55, 56, 63), проспект Маяковского, 93-г (№№ 78, 79, 77).

На улице Закревского, 35-б (участки №№37, 38) – двое юношей криминальной внешности, представившиеся сторонниками ЯНУКОВИЧА, забрали флаг организации.

В настоящее время лидер общественной организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК отправился в милициейский участок по адресу улица Гмыри, 15-я, где держат активистов – участников акции «Чистые выборы».