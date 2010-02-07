Янукович ждет от украинцев «хорошего выбора»

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что украинский народ своим сегодняшним выбором сделает первый шаг к преодолению кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на избирательном участке, где проголосовал на выборах главы государства.

«Я уверен, что украинский народ сделает хороший выбор, проголосует за хорошие изменения, стабильность и сильную Украину», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил уверенность, что «сегодня мы сделали первый шаг в преодолении кризиса».