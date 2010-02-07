БЮТ: 10 регионалов с ночи сидят в Центризбиркоме

Народные депутаты от Партии регионов продолжают находиться в помещении Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, они находятся в кабинете председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны БАХТЕЕВОЙ на втором этаже в здании ЦИК.

Как отметил журналистам представитель кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Владимир ПИЛИПЕНКО, представители Партии регионов находятся в помещении ЦИК с ночи.

Как сообщал УНИАН, в БЮТ вчера заявили, что после того, как ЦИК закончила свою работу, в здание зашли около 10 народных депутатов от ПР, в частности, Александр ВОЛКОВ, Григорий ИЛЬЯШОВ, Эльбрус ТАДЕЕВ. С собой депутаты принесли личные вещи.

«Регионалы» заявили удивленным членам ЦИК, что планируют остаться там на ночь. А затем расположились в зале, в котором проводятся заседания, проинформировали в БЮТ.

«По словам собеседников, народные депутаты от Партии регионов прибыли в помещение ЦИК с целью морального и психологического давления на членов комиссии и, возможно, для срыва выборов, если они будут происходить не по их сценарию», - заявили в пресс-службе БЮТ.