Депутаты от ПР заночевали в зале заседаний ЦИК

Депутаты от Партии регионов «поселились» в здании Центральной избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на членов ЦИК.

По их информации, после того, как комиссия сегодня закончила свою работу, в здание зашли около 10 народных депутатов от Партии регионов, в частности Александр ВОЛКОВ, Григорий ИЛЛЯШОВ, Эльбрус ТАДЕЕВ. С собой депутаты принесли личные вещи.

«Регионалы» заявили удивленным членам ЦИК, что планируют остаться там на ночь. А затем расположились в зале, в котором проводятся заседания.

«По словам собеседников, народные депутаты от Партии регионов прибыли в помещение ЦИК с целью морального и психологического давления на членов комиссии и, возможно, для срыва выборов, если они будут проходить не по их сценарию», - заявили в пресс-службе БЮТ.