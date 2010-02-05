Кравчук о Тимошенко, Януковиче, криминале, лжецах и одесситах

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК призвал поддержать кандидата на пост Президента Украины от демократических сил Юлию ТИМОШЕНКО, поскольку «лишь она проводит открытую проевропейскую политику, а цели этого кандидата соответствуют коренным интересам украинского народа».

«Я не хочу жить в стране, управляемой криминалом», - подчеркнул на встрече с журналистами Л.КРАВЧУК. И выразил недоумение, почему многие одесские избиратели проголосовали в первом туре за «наименее демократичного и интеллигентного кандидата».

Л.КРАВЧУК подверг критике кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности, за отказ принять участие в теледебатах, намеченных Центризбиркомом на 1 февраля. Разве не ясно, подчеркнул он, «что, сравнивая в ходе дебатов предвыборные программы кандидатов, избирателю легче сделать свои выводы и оценки, вернее определиться, за кого следует отдать свой голос на выборах, чем при отсутствии теледебатов?»

«Я не принимаю объяснение претендента на высшую должность, который заявляет: «Я не хочу соревноваться во лжи», - подчеркнул Л.КРАВЧУК. – Поскольку это примитивное объяснение: а кто тебя заставляет лгать? Приходи и соревнуйся со лжецом правдой. Тем более, что народная мудрость говорит: правда побеждает».

Л.КРАВЧУК напомнил: «Леонид КУЧМА в свое время не испугался, и пришел на дебаты. А вот Виктор ЯНУКОВИЧ испугался. А между тем публичные выступления являются для главы государства важнейшей частью его работы».

«Я не хочу жить в стране, управляемой криминалом», - акцентировал первый Президент Украины, - поэтому и призываю вольнолюбивых одесситов голосовать за европейский вектор развития страны».

Л.КРАВЧУК опроверг «утку», распространяемую «регионалами» в одесских СМИ, будто Ю.ТИМОШЕНКО намеревается снять с выборов свою кандидатуру: «Я практически через день общаюсь с Юлией ТИМОШЕНКО, и заверяю всех, что «в жизни она своей кандидатуры не снимет, она будет бороться до конца».

Л.КРАВЧУК также опроверг беспочвенные заявления некоторых представителей Партии регионов, будто лидеры ведущих европейских стран не поддерживают Ю.ТИМОШЕНКО. «Это – ложь, я лично читал заявление президента Европейской партии, в которую входят лидеры европейских государств, - подытожил первый Президент Украины.