Янукович объяснил главе ПА ОБСЕ, зачем было менять закон о выборах

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ объяснил председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальному координатору Миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Жоао СОАРЕШУ цель внесения изменений в закон о выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Ж.СОАРЕША, которая состоялась сегодня в Киеве.

Кандидат в президенты выразил надежду, что выборы в Украине пройдут честно и прозрачно.

«Мы делаем все для того, чтобы так произошло», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил председателю ПА ОБСЕ, что внесенные 3 февраля изменения в закон о выборах Президента будут играть роль «караульной поправки», которая будет задействована, если кандидат на пост главы государства Юлия ТИМОШЕНКО будет пытаться сорвать выборы на том или ином участке».

В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что в применении внесенных изменений в этот закон не будет необходимости, если не будут возникать угрозы работе комиссий на избирательных участках.

Кроме того, кандидат в президенты также отметил, что его команда была вынуждена внести изменения в избирательное законодательство, когда стала поступать информация о бойкоте работы комиссий членами комиссий от БЮТ.

«Мы заинтересованы, чтобы вместе с международными наблюдателями, в частности от ОБСЕ, предупредить срыв выборов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины” относительно организации работы избирательных комиссий.

Этим документом из закона изъято положение, по которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимают участие не менее двух третей состава комиссии. При этом, в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

Если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.

Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО после принятия этого закона заявила, что он делает выборы фальшивыми, нечестными и неконтролируемыми.