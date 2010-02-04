Кожемякин: регионалы провокациями отвлекают внимание

Распространение Партией регионов провокационных заявлений является попыткой отвлечь внимание общественности от подготовки масштабных фальсификации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сказал первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, комментируя информацию о том, что редакцию газеты «Голос Украины» якобы захватили народные депутаты от БЮТ.

«Ни одного представителя БЮТ в редакции газет «Голос Украины» или типографии, где она печатается, - нет», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что Партия регионов сознательно распространяет лживую информацию и делает откровенно провокационные заявления.

«Это делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе и поднять напряжение среди населения», - сказал народный депутат.

«Регионалы» пытаются отвлечь внимание общественности от масштабных фальсификации, которые активно готовит штаб ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов. Именно поэтому Партия регионов принимает антиконституционные законы, свозит людей в Киев, захватывает площади в столице Украины, оказывает безумное давление на членов избирательных комиссий от кандидата Юлии ТИМОШЕНКО. Понятно, что им необходимо врать, выкручиваться, делать абсурдные заявления для того, чтобы скрыть свои истинные намерения», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

«Мы убеждены, что до второго тура украинское общество услышит еще не одну нахальную и циничную ложь от штаба ЯНУКОВИЧА, но зря ЯНУКОВИЧ и его прислужники надеются, что они смогут обмануть наш народ», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.