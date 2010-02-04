Экзит-полы могут объявить победителем выборов «не того»?

В ходе Национального экзит-пола-2010 во время второго тура выборов Президента планируется опросить около 17 тыс. респондентов на 300 избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Илько КУЧЕРИВ - директор фонда “Демократические инициативы”, который является заказчиком опроса.

По его словам, опросы избирателей будут проводить Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова.

И.КУЧЕРИВ отметил, что главной целью проекта является обеспечение эффективного общественного контроля над честностью избирательной процедуры, а также получение информации о социально-демографической структуре электората кандидатов на должность Президента.

По его словам, результаты общенационального опроса будут обнародованы по окончании голосования 7 февраля в 20.01, а уточненные результаты экзит-пола – около 23 часов. Кроме того, добавил он, эта информация будет синхронно опубликована на украинском и английском языках на четырех сайтах, распространена с помощью сервера электронной почты, а также через Google группы. Кроме того, по словам И.КУЧЕРИВА, одной из особенностей Национального экзит-пола станет использование «Новых медиа» - прямой трансляции объявления результатов экзит-пола в сети YouTube.

И.КУЧЕРИВ также заметил, что бюджет экзит-пола составляет 121 тыс. дол.

Кроме того, по его словам, погрешность выборки не превысит 2,5%. «При наличии погрешности в 2% результаты экзит-пола могут дать смещение на 5% в одну или другую сторону. И этот вопрос не только к нашему экзит-полу, когда погрешность будет на уровне 5% разницы между кандидатами, и есть все шансы, что часть экзит-полов или все экзит-полы объявят победителем не того», - сказал эксперт.

В свою очередь научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА отметила, что также не исключает, что данные Национального экзит-пола будут расходиться с данными других экзит-полов. Она объяснила это тем, что Национальный экзит-пол не только пытается установить результаты, а еще и контролировать явку избирателей.

Также президент Киевского международного института социологии Валерий ХМЕЛЬКО отметил, что во время проведения опроса 7 февраля на каждом участке будут не два интервьюера, как это было 17 января, а три, чтобы обеспечить непрерывную работу. Кроме того, добавил он, на большинстве участков интервьюеры будут работать до 20 часов. Планируется, по его словам, как и в прошлом туре, опрашивать каждого шестого, кто пришел на избирательный участок.