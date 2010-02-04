Герман допускает, что Тимошенко снимет свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО готова снять свою кандидатуру, чтобы официально не признать собственное поражение на выборах, заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «нам известны ее планы снять свою кандидатуру, чтобы не признать свое поражение. Но мы будем идти до конца, к победе и признаем результаты выборов независимо от того, какими они будут».

«Я думаю, что она близка к этому, потому что она знает, что проиграет и проиграет на ближайшие 10 лет», - сказала А.ГЕРМАН.