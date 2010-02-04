Верховная Рада «достала» главу Конституционного суда

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК возмущен невыполнением Верховной Радой на протяжении последних нескольких лет свыше десяти решений КС и предостерегает депутатов от попыток контролировать работу суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Было наше обращение к народным депутатам о том, что на протяжении нескольких лет систематически не выполняются решения Конституционного Суда. И мы напомнили и народным депутатам, и господину ЛИТВИНУ, что, в соответствии с Конституцией Украины, они обязаны выполнять решение Конституционного Суда. Мы напомнили, какие последствия для государства имеют эти невыполнения решений. Поэтому последний пример - противостояние в Высшем административном суде, поскольку Верховная Рада не выполнила решения КС о том, чтобы в законодательном порядке выработать и урегулировать вопрос о назначении председателей судов... Не только это решение не выполняется. Не выполняется больше десяти решений Конституционного Суда", - сказал А.СТРИЖАК.

При этом он обратил внимание на то, что вместе с невыполнением решений КС парламент пытается установить контроль за деятельностью суда. "Когда Верховная Рада собирается контролировать Конституционный Суд - дальше некуда, мы так далеко можем зайти. Где есть норма - или в законе, или в Конституции - право контролировать Конституционный Суд со стороны Верховной Рады и народных депутатов?" - спросил А.СТРИЖАК.

Он напомнил, что в законе о Конституционном Суде, в статье 70 "четко записано, что КС может затребовать от органа, выполняющего решение, как он его выполняет и когда. И может даже указать на порядок выполнения решения".