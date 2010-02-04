Гриценко требует от Ющенко немедленно созвать СНБО

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует от Президента Виктора ЮЩЕНКО ветировать принятый Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Закон "О выборах Президента Украины" (относительно организации работы избирательных комиссий)”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Глава государства, который в соответствии с Конституцией Украины должен гарантировать соблюдение прав человека и гражданина, не имеет права допустить нарушения общепризнанных в мире правовых принципов во время проведения президентских выборов, - отметил А.ГРИЦЕНКО. - Предусмотренные законом №6004 правовые новации являются деструктивными, они нарушают признанные во всем мире правовые принципы работы коллегиальных органов – избирательных комиссий».

По убеждению политика, исключение из статьи 28 действующего Закона «О выборах Президента Украины» нормы, которая определяла кворум как необходимое условие для легитимной работы избирательной комиссии, – это правовое невежество, что может повлечь хаос и беспорядок в работе избирательных комиссий по всей стране.

Если до этого избирательная комиссия имела право проводить заседания и принимать решения при наличии двух третей ее количественного состава, то в случае подписания Президентом закона №6004 комиссия будет считаться правомочной при любой численности присутствующих, констатировал А.ГРИЦЕНКО.

«Две-три человека, или вообще сам председатель комиссии с печатью могут составлять протоколы любого содержания и по своему усмотрению определять результаты волеизъявления. Это не закон, и не право – это полный абсурд и серьезная угроза искажения результатов выборов», - убежден председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности.

Он подчеркнул, что закон №6004 предоставляет также фактически неограниченные права избирательным комиссиям высшего уровня – самочинно принимать решения вместо нижестоящих комиссий, даже без подачи жалоб, обращений или рассмотрения спорных вопросов в судах. Эта норма закона, в случае подписания его Президентом, создаст дополнительные предпосылки для злоупотреблений на этапе подсчета голосов.

«Партия регионов, которая инициировала этот закон, ставила целью не допустить срыва выборов в день голосования. Она достигла этой цели – срыва не будет. Но подготовленный на скорую руку и принятый без учета толковых поправок закон содержит в себе еще большую опасность – искажения результатов волеизъявления и непризнания обществом новоизбранного Президента», - убежден председатель парламентского комитета.

Он подчеркнул, что «допустить такого развития событий мы не имеем права. Потому что бездна недоверия между властью и гражданами и без того уже достигает критической черты, за которой - опасность конфликта общенационального масштаба и разрушения Украины как государства».

«При этих условиях, как председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, я требую от Президента Украины не подписывать закон №6004 и наложить на него вето”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Также он требует от Президента безотлагательно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на которое обязательно пригласить обоих кандидатов на пост Президента, чтобы совместно, при участии высшего руководства государства, определить меры по обеспечению прозрачных и честных выборов во втором туре.

А.ГРИЦЕНКО предложил провести это заседание в открытом режиме с трансляцией в прямом эфире Первого национального телеканала.