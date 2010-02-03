Харьковский облсовет выразил недоверие губернатору Авакову

Харьковский областной совет выразил недоверие председателю облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о недоверии губернатору депутаты выразили сегодня на 53-й сессии облсовета 5-го созыва. Из 107 присутствующих в зале за это решение проголосовали 105 депутатов.

Сам А.АВАКОВ не присутствовал на сессии, и один из депутатов из зала указал на нарушение при выражении недоверия, поскольку, по его словам, не был заслушан отчет губернатора.

Свое решение депутаты мотивировали тем, что А.АВАКОВ, как они считают, использует административный ресурс во время выборов Президента Украины. В постановлении указано на «факты административного давления со стороны Арсена АВАКОВА» и «незаконное вмешательство в избирательный процесс».

Депутаты также обращаются к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу принятия решения об отставке А.АВАКОВА.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году депутаты Харьковского облсовета выражали недоверие А.АВАКОВУ. Суд признал тогда это решение незаконным.