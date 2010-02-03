Попов рассказал о роли фельдъегерей в принятии важных решений

Представитель Президента в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ отмечает, что решение Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО в отношении изменений в закон о выборах Президента Украины будет не ранее, чем завтра.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

И.ПОПОВ отметил: «Я не думаю, что ВР успеет просто физически сегодня прислать данный закон». Он напомнил, что документы поступают фельдъегерской почтой, которая работает до 17 часов, поэтому сегодня это решение не может поступить. Он подчеркнул, что «завтра утром будет закон и утром будет решение Президента Украины».

На вопрос журналистов, все-таки ли подпишет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принятый сегодня закон, И.ПОПОВ ответил: «Есть аргументы «за» и «против». Он подчеркнул, что будет сейчас докладывать Президенту по этому вопросу. Он отметил, что есть «полный портфель и тех, и тех аргументов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины».

За такое решение проголосовали 233 народных депутата из 243, зарегистрированных в сессионном зале. За принятие документа проголосовали 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционных. При этом во время голосования часть депутатов от фракции Партии регионов сидела на местах депутатов от фракции НУ-НС, чтобы не дать их коллегам, которые принадлежат к коалиции, вытянуть карточки во время голосования.

Этим документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата), по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.