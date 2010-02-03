Герман думает, что наблюдатели из Грузии не помешали бы

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН надеется, что Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ изменит свое решение и направит в Украину на выборы главы государства «разумное количество легальных профессиональных наблюдателей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя решение Президента Грузии М.СААКАШВИЛИ не направлять на выборы в Украину грузинских наблюдателей.

«Мне очень жаль: если бы это были действительно настоящие легальные профессиональные наблюдатели, направленные по соответствующей квоте государства, - это было бы действительно очень хорошо», - сказала А.ГЕРМАН.

Она сказала, что Грузия сделала ошибку, направив на первый тур выборов Президента в Украине «безработных, без определенного места жительства и неопытных, но наиболее боеспособных людей».

В то же время А.ГЕРМАН выразила надежду, что М.СААКАШВИЛИ пересмотрит свою позицию, и Грузия будет представлена на президентских выборах в Украине «разумным количеством подготовленных законных наблюдателей».

Она также подчеркнула, что Украина и Грузия должны оставаться дружественными государствами, и на их отношения не должны влиять эмоции отдельных политиков.

Как сообщал УНИАН, накануне первого тура выборов Президента Украины, 11 января 2010 года, ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действиями Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

19 января на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил журналистам, что у грузинской делегации, которая прилетела накануне выборов двумя чартерными рейсами из Тбилиси в Донецк, не было официальных документов наблюдателей, «они по «липовым» удостоверениям внештатных корреспондентов украинских газет проходили на избирательные участки».

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Леван ТАРХНИШВИЛИ сказал, что граждане Грузии получили удостоверения внештатных корреспондентов газеты «Молодогвардеец» (г. Луганск) как альтернативную возможность для проведения наблюдений за выборами Президента в городе Донецке.

По его словам, приезд грузинской делегации в Донецк «вызвал всевозможные слухи и нездоровый ажиотаж, и это непонятно, потому что это обычная миссия международных наблюдателей, которых мы направляем во все страны, с которыми мы сотрудничаем».

Сегодня, 3 февраля, пресс-спикер Президента М.СААКАШВИЛИ заявила, что грузинские наблюдатели не будут присутствовать в Украине во время проведения второго тура президентских выборов.

Согласно календарному плану подготовки и проведения повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля, срок подачи в ЦИК обращений о регистрации иностранных наблюдателей истек 1 февраля.