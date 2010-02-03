У регионала Тедеева украли карточку для голосования

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к народным депутатам с просьбой вернуть карточку для голосования народному депутату Эльбруса ТЕДЕЕВУ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН отметил, что к нему в письменном виде обратились по поводу того, что «украли карточку у народного депутата Украины Эльбруса ТЕДЕЕВА».

Председатель ВР попросил вернуть карточку.

В настоящее время парламент продолжает рассмотрение поправок в законопроект о выборах Президента Украины. К этому времени уже рассмотрено около 210 поправок.