У регионала Тедеева украли карточку для голосования
16:32, 03 февраля 2010Политика
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Председатель ВР попросил вернуть
|Эльбрус ТЕДЕЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН отметил, что к нему в письменном виде обратились по поводу того, что «украли карточку у народного депутата Украины Эльбруса ТЕДЕЕВА».
Председатель ВР попросил вернуть карточку.
В настоящее время парламент продолжает рассмотрение поправок в законопроект о выборах Президента Украины. К этому времени уже рассмотрено около 210 поправок.
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