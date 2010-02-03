Кравчук утверждает, что Янукович по сравнению с Кучмой - Цицерон

Бывший Президент Украины, доверенное лицо кандидата на пост главы государства Юлии ТИМОШЕНКО Леонид КРАВЧУК называет посмешищем аргументы команды Виктора ЯНУКОВИЧА о причинах его отказа участвовать в дебатах.

Об этом он сказал в интервью газете "День" (№17 от 3 февраля 2010 года).

“Очень откровенно скажу вам: абсолютным посмешищем, как по мне, выглядят объяснения окружения ЯНУКОВИЧА об отказе от дебатов", - сказал Л.КРАВЧУК, добавив при этом, что “когда есть два кандидата в президенты, люди смотрят на обоих, видят лучшие ответы, лучшие варианты”.

Продолжая тему, экс-президент вспомнил о том, как он в свое время в избирательной гонке проводил дебаты с Леонидом КУЧМОЙ. “Когда ему предложили дебаты, он не отказывался, хотя, если сравнить ЯНУКОВИЧА сегодня и КУЧМУ тогда, то первый - Цицерон. Впрочем, КУЧМА пошел на дебаты. Он языка не знал, а его ораторские «таланты» всем известны. И знаете, что люди в Донецке сказали после наших дебатов? Гляди, говорят, этот КРАВЧУК пришел, «холеный», «красиво одетый», «говорит на непонятном языке»... К чему я веду? К тому, что не все воспринимается однозначно, мол, кто красивее говорит, тот и побеждает. Следовательно, нет достойного объяснения для ЯНУКОВИЧА для отказа идти на дебаты. А объяснение его окружения - абсолютно неубедительное", - сказал Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ перед первым туром выборов, который состоялся 17 января, отказался дебатировать со своими оппонентами.

1 февраля заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН в очередной раз заявила, что В.ЯНУКОВИЧ не будет принимать участия в теледебатах с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня в чемпионате по вранью В.ЯНУКОВИЧ участвовать не будет. Это давнее решение В.ЯНУКОВИЧА. И сегодня этот чемпионат будет проходить «соло», - сказала народный депутат.