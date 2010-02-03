Днепропетровский губернатор думает, что сбрасывая его, ПР пугает избирателей

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ считает выражение сегодня ему недоверия политической истерикой Партии регионов, которая имеет большинство в Днепропетровском областном совете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня журналистам после сессии облсовета.

«Считаю, что не всё так хорошо в Партии регионов в Днепропетровской области перед вторым туром выборов Президента. Поэтому «регионалы» ищут повод для нагнетания обстановки, чтобы избиратель испугался и пошел голосовать за их кандидата», - отметил председатель Днепропетровской ОГА.

По словам В.БОНДАРЯ, именно Днепропетровская область будет определять своим голосованием следующего Президента Украины.

В.БОНДАРЬ отверг обвинения Партии регионов в применении им админресурса, подчеркнув, что областные и местные телеканалы отдают предпочтение политической рекламе кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА.

Он отметил, что выражение ему недоверия депутатами Днепропетровского облсовета не имеет никаких юридических оснований и последствий и является политическим заказом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, депутаты Днепропетровского областного совета на внеочередной сессии выразили недоверие председателю Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЮ.

За это решение проголосовали 53 депутата из 72, присутствовавших в зале (всего в Днепропетровском облсовете 100 депутатов).

Депутаты, в частности, обвинили В.БОНДАРЯ в применении админресурса перед вторым туром выборов Президента Украины, в том, что в области «не чистятся дороги от снега, что может привести к срыву голосования 7 февраля».