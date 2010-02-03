Королевская увидела, что Донбасс навсегда изменился

После первого тура президентских выборов Донбасс навсегда изменился, а избиратель стал более разборчивым и требовательным к властям. Так оценила настроения людей на востоке Украины накануне второго тура народный депутат Украины, руководитель штаба «Донбасс» кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в штабе, она считает, что таким образом проявляется средний класс, претендующий на контроль за деятельностью властей.

«Абсолютно очевидно, что политическое лицо Донбасса изменилось – помолодело. В регионе наконец-то сформировался целостный и достаточно последовательный запрос на прагматичных, идеологически последовательных, а главное - профессиональных и ответственных политиков», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, здесь уже не будет голосования «за своего» или по принуждению. «Наш избиратель научился думать, оценивать и анализировать. Общий результат ТИГИПКО, ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮКА после первого тура президентских выборов составляет порядка 20%, а это - каждый пятый житель региона», - говорит депутат. По ее мнению, такой результат свидетельствует о том, что в регионе формируется достаточно сильный средний класс, претендующий не просто на осознанный выбор, но и на контроль за действиями властей всех уровней. Она считает, что правила общественно-политической коммуникации в регионе изменились навсегда.

«Риторика узкого регионального патриотизма отходит в прошлое. Теперь невозможно прийти к власти исключительно на призыве поддержать своего кандидата и свою политическую силу. И Партия регионов это почувствует на ближайших местных выборах, когда народ будет сознательно голосовать против мародеров у власти, против тотального непрофессионализма, ханжества и коррупции», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.