Литвин не пускает нардепов на перерыв - они говорят, что это пытки

13:34, 03 февраля 2010
Политика
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Депутаты устали...

Верховная Рада Украины будет работать сегодня до тех пор, пока не завершит рассматривать все поправки к закону о выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на внеочередном заседании парламента в ходе рассмотрения этих поправок заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

В настоящее время к закону поданы 232 поправки, и по состоянию на 12.51 депутаты рассмотрели только 67 поправок.

Во время заседания депутаты из фракции БЮТ обратились к спикеру с просьбой объявить очередной перерыв с 12.00 до 12.30, однако он отказался это сделать.

Комментируя этот отказ, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КАРМАЗИН отметил, что председатель ВР нарушает кодекс законов о труде, и такое отношение к депутатам “является пытками”.

Кроме того, после рассмотрения поправок к статье 28 закона, которой предусматривается, что для проведения заседания избирательных комиссий не нужен кворум, “бютовцы” требовали от В.ЛИТВИНА переподтвердить повторным голосованием одобрения депутатами этого положения (в первом оно было проголосовано - УНИАН). В.ЛИТВИН отказался это сделать.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании ВР по инициативе Партии регионов рассматривает во втором чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» (в отношении организации работы избирательных комиссий).

Этот законопроект ВР приняла в первом чтении 28 января. Документом предлагается установить, что избирательные комиссии имеют право проводить заседание даже при отсутствии кворума.

Против принятия этих изменений выступает фракция БЮТ.

 

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