Эксперты рассказали, что будет ключом к победе во втором туре

Ключом к победе во втором туре выборов для каждого кандидата в Президенты Украины будет «мобилизация» избирателей против своего оппонента.

Об этом заявили эксперты в опросе, проведенном Институтом проблем управления имени Горшенина. Институт опросил экспертов о том, за счет чего кандидаты в президенты Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывают одержать победу во втором туре выборов.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО высказал сожаление, что его надежда на то, что кандидаты продемонстрируют яркую политическую игру между первым и вторым турами, не оправдалась.

«У них было три недели для того, чтобы изменить и подкорректировать свою стратегию, акцентировать внимание на некоторых моментах, которые были вскрыты в ходе первого тура, перехватить лозунги у своих оппонентов, которые не прошли во второй тур, перехватить их программы, и, соответственно, предстать в новой ипостаси», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, кандидаты этой возможностью не воспользовались. «ЯНУКОВИЧ продолжал акцентировать внимание на каких-то общих общеэкономических и общеполитических фразах, ТИМОШЕНКО продолжала дальше мусолить тему «Межигорье». Поэтому я думаю, что это «междутурье» оказалось потерянным», - отметил политолог.

К.БОНДАРЕНКО считает, что сегодня кандидаты надеются исключительно на механическое перетекание голосов от их оппонентов в первом туре, не прошедших во второй тур, а также на улучшение своего результата за счет снижения явки избирателей на избирательные участки. «Уменьшение количества избирателей может расширить потенциальные возможности ядерного электората, который придет при любых обстоятельствах», - сказал он.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, напротив, считает, что «междутурье» было динамичным. «То, что мы не услышали новых месседжей – это понятно. Каждый из кандидатов боится сломать свою кампанию. Но мы увидели достаточно жесткие вещи: в отставке Юрия ЛУЦЕНКО, в попытке снять Василия ОНОПЕНКО, поменять закон про выборы – это достаточно разогревало ситуацию. Первая неделя была посвящена анализу «что произошло и что делать», а вторая неделя была агрессивная», - сказал И.ЖДАНОВ.

Политолог отметил, что для В.ЯНУКОВИЧА и его команды главное - не сломать ход кампании. «Для ТИМОШЕНКО же главное сейчас - не только обеспечить приток избирателей, которые голосовали за Сергея ТИГИПКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора ЮЩЕНКО. Для нее главное – мобилизовать избирателей, особенно на Западной и Центральной Украине. Потому что мобилизованность посторанжевого электората проигрывает мобилизованности тех избирателей, которые поддерживают ЯНУКОВИЧА. Поэтому для нее главное – явка», - отметил политолог.

По его мнению, сейчас происходят изменения рейтингов кандидатов. «Он (ЯНУКОВИЧ), наверное, проиграл, когда не пришел на дебаты с премьером. Поэтому сейчас шансы на победу обоих кандидатов – пятьдесят на пятьдесят. Нельзя говорить об однозначной победе ЯНУКОВИЧА или ТИМОШЕНКО», - сказал И.ЖДАНОВ.

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ отметил, что главный расчет В.ЯНУКОВИЧА сегодня направлен на ошибки действующей власти и экономический кризис. «Периферийный расчет – это ошибки самой ТИМОШЕНКО. Если бы ТИМОШЕНКО выдержала позиции во время газовых переговоров с Россией, если бы она не шла на эту конституционную реформу 2009-го года, то у нее бы сейчас не было проблем с выигрышем у ЯНУКОВИЧА. Фактически, она должна сказать большое «спасибо» своим советникам, которые советовали ей так себя вести на переговорах. Эти вопросы очень серьезно подорвали ее позиции. Если бы этого не было – сейчас бы был счет, скорее всего, тридцать пять на тридцать пять с большей вероятностью победы ТИМОШЕНКО», - считает политолог.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает на то, что общество понимает, насколько опасны могут быть люди, связанные с криминалом. «Она пытается играть на одиозности ЯНУКОВИЧА, на одиозности его команды. Сейчас ей труднее поднимать этот вопрос, поскольку есть большие вопросы к ее собственной команде. Можно сказать, что Ю.ТИМОШЕНКО после получения премьерства сама последовательно работала на то, чтобы создать себе огромные, колоссальные проблемы», - считает А.ПАЛИЙ.

Председатель правления центра социологических и политологических исследований «Социоизмерение» Сергей ТАРАН уверен, что для победы каждому из кандидатов необходимо мобилизовать избирателей, голосовавших в первом туре за других кандидатов. «Но большинство голосов было отдано за тех кандидатов, которые, по мнению избирателей, могут внести определенное обновление в украинскую политику. А потому мобилизовать этих избирателей двум финалистам, вышедшим во второй тур, будет очень сложно. Поэтому нужно мобилизовать избирателей не столько голосовать за себя, сколько голосовать против другого кандидата. Мобилизация против – это ключ к успеху, к победе во втором туре. Насколько это удастся тому или иному кандидату – это, собственно, и определит исход выборов», - считает С.ТАРАН.

На данный момент, по его мнению, именно так действует в большей степени Ю.ТИМОШЕНКО. «Потому что это для нее единственный технологический шаг, который может помочь ей выиграть. Игра В.ЯНУКОВИЧА сейчас направлена больше на защиту результатов. Это игра в обороне, потому что отрыв в первом туре достаточно велик», - сказал политолог.