Янукович сплясал под песню Повалий (фото)

12:47, 03 февраля 2010
Политика
6446 0

Кандидат общался с избирателями

Общение Виктора Федоровича с избирателями во дворце спорта "Дружба" стало апофеозом его предвыборной поездки в Донецкую область.  Как пишет "ОстроВ", кандидат в Президенты пообещал отправить "оранжевый кошмар" на свалку истории и призвал земляков прийти на избирательные участки 7 февраля. 

"Культурную" программу обеспечивала Таисия Повалий. Виктор Янукович не устоял и пустился в пляс. 

Фото "ОстроВа"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter