Янукович сплясал под песню Повалий (фото)

Общение Виктора Федоровича с избирателями во дворце спорта "Дружба" стало апофеозом его предвыборной поездки в Донецкую область. Как пишет "ОстроВ", кандидат в Президенты пообещал отправить "оранжевый кошмар" на свалку истории и призвал земляков прийти на избирательные участки 7 февраля.

"Культурную" программу обеспечивала Таисия Повалий. Виктор Янукович не устоял и пустился в пляс.

Фото "ОстроВа"