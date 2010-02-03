Янукович сплясал под песню Повалий (фото)
12:47, 03 февраля 2010Политика
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Кандидат общался с избирателями
Общение Виктора Федоровича с избирателями во дворце спорта "Дружба" стало апофеозом его предвыборной поездки в Донецкую область. Как пишет "ОстроВ", кандидат в Президенты пообещал отправить "оранжевый кошмар" на свалку истории и призвал земляков прийти на избирательные участки 7 февраля.
"Культурную" программу обеспечивала Таисия Повалий. Виктор Янукович не устоял и пустился в пляс.
Фото "ОстроВа"
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