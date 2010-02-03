Министр экономики считает, что причин для «сахарной» паники нет

Для ликвидации паники на продовольственном рынке, связанной с резким повышением цены на сахар и массовой скупкой товара в розничных сетях, правительство Украины планирует, в случае необходимости, обеспечить импортные поставки сахара, а также использовать запасы госрезерва и Аграрного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сегодня на брифинге.

«Министерство экономики уже работает с нашими торгово-экономическими миссиями. С соседними странами идут переговоры в отношении ввоза на территорию Украины сахара, если наши предприниматели будут и дальше проводить саботаж для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды и свалить все на бездеятельность правительства», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом министр подчеркнул, что сахара в Украине на сегодняшний день достаточно. «Сахар в Украине есть, его произведено почти 1,3 млн. тонн, и этого достаточно для того, чтобы тот, кто хочет проводить его закупки, закупил продукт в достаточном объеме. И никаких причин для паники нет», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что повышение цены на сахар в Украине, которое произошло между первым и вторым туром президентских выборов, абсолютно не обосновано с экономической точки зрения и произошло исключительно по политическим причинам.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар. По предварительным данным, розничные цены на сахар выросли в Украине в среднем на 30%.