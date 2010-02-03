«Лженаблюдателям» Янукович пригрозил особым донецким нравом

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ пригрозил «лженаблюдателям», которые намерены прибыть в Донецкий регион 7 февраля на второй тур выборов главы государства, особым донецким нравом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Донецке в студии телеканала «Донбасс» во время телемоста, общаясь в прямом эфире с жителями региона.

Говоря о предстоящих выборах в Донбассе, В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Мы это испытание должны пройти с честью, мы не должны позволить, чтобы на нашу землю приезжали всякие прохвосты, такие, как лженаблюдатели, которые были в первом туре, и высказывали оскорбительные слова в адрес нашей земли и наших людей». При этом он добавил: «И пусть они попробуют еще приехать. Я думаю, они поймут, какой нрав здесь, в этом регионе».

В.ЯНУКОВИЧ еще раз призвал своих земляков проявить сознательность и принять активное участие в предстоящих президентских выборах.

«Поэтому, дорогие земляки, мы никому не позволим, чтобы на нашей земле хозяйничали и учили нас, как нам жить. От нас многое зависит, каким будет 7 февраля», - сказал он, добавив, что пока «нам нельзя считать, что победа у нас с вами в кармане, победу мы еще должны завоевать».

Как сообщал УНИАН, 19 января на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявлял журналистам, что у грузинской делегации, прилетевшей накануне выборов двумя чартерными рейсами из Тбилиси в Донецк, не было официальных документов наблюдателей, «они по «липовым» удостоверениям внештатных корреспондентов украинских газет проходили на участковые избирательные участки».

В свою очередь, 17 января 2010 года на пресс-конференции в Донецке исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Леван ТАРХНИШВИЛИ говорил, что граждане Грузии получили удостоверения внештатных корреспондентов газеты «Молодогвардеец» (г. Луганск), как альтернативную возможность для проведения наблюдений за выборами Президента в городе Донецке.

По его словам, приезд грузинской делегации в Донецк «вызвал всевозможные слухи и нездоровый ажиотаж, и это непонятно, потому что это обыкновенная миссия международных наблюдателей, которых мы посылаем во все страны, с которыми мы сотрудничаем».