Суд признал троих украицев виновными в государственной измене

Апелляционный суд Житомирской области признал трех бывших военнослужащих - сотрудников запорожского госпредприятия "Мигремонт" виновными в совершении государственной измены.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Запорожской области, уголовное дело в отношении трех сотрудников ГП "Мигремонт" было возбуждено в апреле 2008 года, после того как все трое были задержаны сотрудниками СБУ в момент копирования секретных документов.

"В поле зрения сотрудников контрразведки все трое попали еще в 2007 г., как лица, проявляющие необоснованную заинтересованность секретной военно-технической информацией, охраняемой государством. Как установила военная контрразведка, бывшие военнослужащие - сотрудники ГП "Мигремонт" собирали данную документацию по заданию спецслужб Китая. За успешно выполненную "работу" им было обещано 800 тыс. долларов США", - сообщили в УСБУ в Запорожской области.

При этом, по данным СБУ, в случае утечки собираемой информации о военном объекте, который является уникальным, Украина понесла бы значительные - измеряющиеся в миллиардах долларов - убытки в экономической и оборонной отраслях.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена в форме шпионажа", суд приговорил одного из подсудимых к 7 годам лишения свободы, еще двоих: мужа и жену к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Справка УНИАН. Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "МиГремонт" - предприятие Министерства обороны Украины, специализирующееся в области ремонта авиационной техники военного назначения: самолетов МиГ-25, Су-17, Су-25, Су-27 всех модификаций.