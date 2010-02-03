Нардепы-регионалы заблокировали президиум и трибуну парламента

Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали президиум и трибуну парламента.

Об этом УНИАН сообщил источник в Верховной Раде, где сегодня по инициативе «регионалов» должно состояться внеочередное заседание.

По словам собеседника агентства, группа народных депутатов от Партии регионов дежурила ночью в сессионном зале, и с 8 утра они заблокировали трибуну, президиум ВР, а также часть входов в зал.

Информацию о блокировании «регионалами» работы Верховной Рады подтвердил УНИАН вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что «регионалы» инициировали проведение внеочередного заседания ВР. При этом Н.ТОМЕНКО выразил удивление по поводу того, что они не намерены давать парламенту работать. «Я не понимаю логики действий «регионалов», потому что это выглядит как парадокс – пригласить на внеочередное заседание и перед нами закрыть двери», - сказал вице-спикер.

По его словам, фракция БЮТ все равно будет принимать участие во внеочередном заседании ВР, но выступать против принятия изменений в закон о выборах Президента, на рассмотрении которых настаивает фракция Партии регионов.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что до начала заседания ВР состоятся консультации лидеров фракций, чтобы «понять стратегический замысел Партии регионов».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде была зарегистрирована инициатива 166 народных депутатов Украины - членов депутатской фракции Партии регионов о проведении 3 февраля внеочередного заседания.

На заседании планируется рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины» (об организации работы избирательных комиссий).

Этот законопроект ВР приняла в первом чтении 28 января. Документом предлагается установить, что избирательные комиссии имеют право проводить заседание даже при отсутствии кворума.