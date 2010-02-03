Ющенко созывает внеочередное заседание СНБО

Сегодня под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на заседании будут рассматриваться два вопроса: «Об обеспечении реализации гражданами Украины конституционных избирательных прав во время повторного голосования на выборах Президента Украины 7 февраля 2010 года» и «О предложении Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно объявления города Калуш и Калушского района Ивано-Франковской области Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации».