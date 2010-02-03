Ющенко под конец решил пожаловаться КС на назначение Москаля

Вчера в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины относительно распоряжения Кабинета министров «О назначении Москаля Г.Г. заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым» от 16 декабря 2009 года № 1527-р.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.