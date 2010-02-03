Янукович хочет отрыва процентов в 15: это, как минимум, было бы правильно

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает наилучшим противодействием фальсификации результатов выборов свою победу над Юлией ТИМОШЕНКО во втором туре выборов с отрывом в 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире Донецкой телекомпании “Донбасс”.

Политик отметил, что очень надеется на активность своих сторонников во всей Украине.

“Наилучший вариант противодействия фальсификации – получить во втором туре разрыв процентов в 15. Я бы считал, что это, как минимум, было бы правильно. И тогда никаких фальсификаций и близко не будет”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, обращаясь к своей команде и избирателям, он отметил, что в любом случае нельзя допустить, чтобы разрыв между ним и Ю.ТИМОШЕНКО составлял меньше 10%.