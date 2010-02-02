Черновецкий нашел крайних и обратился в прокуратуру

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвиняет руководство районов столицы в безответственном отношении к своим обязанностям во время зимней стихии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мэр столицы обратился по этому поводу к органам прокуратуры.

«Я обратился к прокуратуре города с просьбой наказать руководителей районов, которые безответственно отнеслись к своим обязанностям и пренебрегли безопасностью киевлян”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время заседания оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА.

Мэр обязал всех председателей райгосадминистраций посвящать большую часть своего рабочего дня вопросу очистки улиц и дворов от снега и льда.

“Ежедневно каждый районный кормчий должен докладывать мне о ситуации в пределах района. Каждое утро все коммунальные предприятия должны предоставлять мне свежие данные относительно очищенных от снега площадей – остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, автодорог”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Главному управлению контроля за благоустройством он поручил ежедневно составлять акты об обнаруженных нарушениях и направлять соответствующие предписания предпринимателям, которые отказываются убирать закрепленные за ними территории вблизи заведений торговли и т. п.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ убежден, что ситуация с ликвидацией последствий зимней стихии в городе стала “красноречивым показателем уровня готовности столичных районов к организации работы всех служб в чрезвычайных условиях”.

“И, как следствие, от бесконтрольного поведения руководства райгосадминистраций, от их неспособности и безответственности страдают сегодня все киевляне. И это в то время, когда каждый председатель района, который называет себя хозяйственником, должен лично контролировать каждую пешеходную дорожку в каждом дворе», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Городской председатель призвал киевлян продолжать звонить по телефону в сall-центр и предоставлять актуальную информацию о бездеятельности председателей своих районов. Мэр пообещал лично контролировать поступление обращений от жителей и принять соответствующие меры к безответственным руководителям районов с с самой плохой статистикой.

В ходе заседания оперативного штаба Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил своему заместителю Ирэне КИЛЬЧИЦКОЙ предоставить статистические данные о показателях травматизма по всем районам города, чтобы направить эту информацию в прокуратуру города и объективно наказать руководителей соответствующих районов.

Кроме того, начальнику ГУ жилищного хозяйства было поручено определить списки дворников, которые добросовестно относились к своим обязанностям и ответственно работали во время зимних праздников на своих участках, чтобы должным образом отметить их труд. В то же время, безответственных руководителей ЖЭКов и их подчиненных планируют наказать взысканиями и выговорами от мэра.

«Я поручил своему первому заместителю Анатолию Константиновичу ГОЛУБЧЕНКО подготовить проект решения Киевсовета о передаче ЖЭКов, которые подчинены безответственным председателям районов и хуже всего отработали ситуацию, в непосредственное управление Киевской городской государственной администрации. Убежден, что этот шаг качественно изменит эффективность работы жилищно-коммунальных служб районов и города в целом», – цитирует слова Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пресс-служба мэрии.