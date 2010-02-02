СБУ проверила все санатории под Киевом: боевиков не нашли

Служба безопасности Украины не выявила в санаториях вблизи столицы каких-либо боевиков или вооруженных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«После того, как был отработан каждый санаторий, мы можем сказать, что в них нет ни боевиков, ни вооруженных граждан», - отметил он.

Вместе с тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал политиков не запугивать людей.

Он заверил, что СБУ приложит максимум усилий для того, чтобы никакие группировки не появились в столице, в том числе и во время выборов.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО попросил граждан «не обращать внимания на черный пиар политиков и приходить голосовать».

«СБУ обеспечит соответствующий порядок», - отметил он.

Как сообщалось, о том, что под Киевом на базах отдыха размещаются боевики, которые готовы к захвату власти, заявляла на прошлой неделе кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.