Министр юстиции сознался, что уже подумывает о кресле Черновецкого

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК не исключает своего участия в досрочных выборах мэра Киева.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию “Главред”.

“Пользуясь случаем, замечу, что не исключаю своего участия в досрочных выборах мэра Киева”, - отметил он.

Н.ОНИЩУК считает, что опыт его работы и в парламенте, и в правительстве позволит сформировать такую программу, главной концепцией которой было бы наведение порядка и, в первую очередь, соблюдения законодательства.

Говоря о законности проведения выборов мэра столицы в 2010 году, министр заметил, что если Верховная Рада примет решение о проведении досрочных выборов, а первый шаг в этом направлении уже сделан - создана комиссия, которая будет докладывать по данному вопросу, - то такие выборы будут проведены, и они будут легитимны.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрировані два законопроекта о назначении досрочных выборов в столице.