Верховная Рада назначила Осадчука членом ЦИК

Верховная Рада Украины назначила Александра ОСАДЧУКА на должность члена Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 372 народных депутата из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

После принятия этого решения А.ОСАДЧУК сразу же на пленарном заседании ВР принял присягу члена ЦИК, зачитав ее текст с трибуны парламента.