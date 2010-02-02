В Запорожье накрыли 6 самозванных наблюдателей за выборами

В Запорожье возбуждено 6 уголовных дел по фактам подделки документов, дающих право официально наблюдать за выборами Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, прокуратура Хортицкого района Запорожья возбудила уголовное дело по факту подделки и сбыта документов, дающих право участвовать в выборах в качестве официального наблюдателя. Основанием для возбуждения данного уголовного дела стали события 17 января, в результате которых несколько студентов Запорожского национального технического университета получили документы журналистов - официальных наблюдателей.

"17 января в 10.30 в Хортицкой райотдел милиции поступило сообщение от председателя УИК 50 о том, что около данного участка обнаружены лица с удостоверениями внештатных корреспондентов издания "Вечерние вести". В ходе доследственной проверки были опрошены студенты ЗНТУ, которые пояснили, что на проспекте Металлургов они встретились с ранее незнакомым мужчиной, который предложил им быть наблюдателями на избирательном участке. В их обязанности входило выявление автомобилей с большим количеством избирателей и автомобилей, которые неоднократно подвозят избирателей. За это он пообещал им по 150 грн.", - сообщили в пресс-службе.

Согласно официальным данным Запорожской облпрокуратуры, после этого неизвестный раздал студентам удостоверения внештатников газеты "Вечерние вести", в которые они вписали свои имена, и пошли на избирательный участок для регистрации в качестве наблюдателей.

На сегодняшний день в связи с установлением данных фактов прокуратурой Хортицкого района Запорожья возбуждено уголовное дело по ст. 358 Уголовного кодекса Украины - "Изготовление и сбыт поддельных документов".

"Аналогичные случаи обнаружения лиц (якобы внештатных корреспондентов) были зафиксированы на других избирательных участках округа, и по этим фактам также возбуждено 5 уголовных дел по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.