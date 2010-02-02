Ющенко едет на потенциально опасные объекты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время рабочей поездки В.ЮЩЕНКО в Калуше посетит ГП «Калийный завод» ОАО «Ориана», где осмотрит объекты, которые являются потенциально экологически опасными на территории Калушского промышленного узла.

Также планируется, что Президент проведет совещание по вопросам минимизации негативного влияния на окружающую природную среду и жизнедеятельность человека предприятий химической и добывающей промышленности.

Как сообщал УНИАН, завтра, 3 февраля, в 16.00 в Секретариате Президента состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством В.ЮЩЕНКО, на котором, среди прочего, планируется рассмотреть вопрос «О предложении Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно объявления города Калуш и Калушского района Ивано-Франковской области Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации».