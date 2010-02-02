Жена предупредила Януковича, что внимания ему будет доставаться меньше
08:47, 02 февраля 2010Политика
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Лидер ПР обещал не мешать
Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что его супруга Людмила будет уделять больше внимания новорожденному внуку, чем ему.
Об этом лидер регионалов заявил в эфире телеканала ICTV.
"Она меня уже предупредила, что будет намного больше внимания уделять внуку, чем мне. И рассказала даже, как она это будет делать со своей свахой. Я говорю: я вам мешать не буду, буду только помогать", - отметил Янукович.
По его словам, он намерен увидеть своего новорожденного внука во вторник: "Попробую понять его характер".
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