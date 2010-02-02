Жена предупредила Януковича, что внимания ему будет доставаться меньше

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что его супруга Людмила будет уделять больше внимания новорожденному внуку, чем ему.

Об этом лидер регионалов заявил в эфире телеканала ICTV.

"Она меня уже предупредила, что будет намного больше внимания уделять внуку, чем мне. И рассказала даже, как она это будет делать со своей свахой. Я говорю: я вам мешать не буду, буду только помогать", - отметил Янукович.

По его словам, он намерен увидеть своего новорожденного внука во вторник: "Попробую понять его характер".

Украинская правда