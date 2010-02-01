Тимошенко: пустое место не должно занять пост Президента

Кандидат в президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что ее конкурент на выборах, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ все же придет сегодня на теледебаты, которые в 20.00 начались на Первом Национальном телеканале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в начале передачи. «Может еще так произойдет, что ЯНУКОВИЧ придет?» – обратилась она с вопросом к ведущему.

В ответ ведущий сказал, что у него нет информации о планах участия В.ЯНУКОВИЧА в теледебатах. Также он прибавил, что согласно положению Центральной избирательной комиссии, если один из участников дебатов не является на дебаты, его время может использовать конкурент. Таким образом, из выделенных 100 минут на дебаты, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня сможет выступать 96 минут – 4 минуты выделено для ведущего.

«Я хочу обратиться ко всем зрителям, которые включили телевизор, чтобы посмотреть дискуссию… Мне грустно, что так происходит, и сегодня дебаты, предусмотренные законом и решениями ЦИК сорваны. Я сегодня вынуждена смотреть на пустое место и видеть это пустое место, возможно для того, чтоб потом пустое место не заняло должность Президента страны», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В ходе своего выступления, из-за отсутствия В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО свои вопросы и комментарии кроме зрителей адресовала также - как она сама выразилась - к "пустому месту".

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ перед первым туром выборов, который состоялся 17 января, отказался дебатировать со своими оппонентами.

Сегодня, 1 февраля, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН в очередной раз подчеркнула, что В.ЯНУКОВИЧ не будет принимать участия в теледебатах с Ю.ТИМОШЕНКО.