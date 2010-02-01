Королевская: мы подготовили программу "Новый Донбасс"

Стимулирование инвестиционной активности на так называемых депрессивных территориях является одним из ключевых моментов программы «Новый Донбасс» и может стать толчком для значительного ускорения экономического развития Луганской области. Об этом заявила народный депутат Украины, руководитель избирательного штаба Юлии Тимошенко на Донбассе Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью Би-Би-Си.

«За последнее десятилетие на Луганщине закрыто немало серьезных градообразующих предприятий: машиностроительных, угледобывающих», - сказала депутат. По ее словам, местная власть, которая сейчас практически монопольно представлена Партией регионов, не смогла возродить промышленный потенциал области. Потому «наша команда при поддержке премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО подготовила программу «Новый Донбасс».

Один из ключевых элементов экономической части этой программы – стимулирование инвестиционной активности на так называемых депрессивных территориях. «Нужно и восстанавливать оставшиеся от советских времен мощности, и создавать новые производства, новые рабочие места. На депрессивных территориях, где закрыты градообразующие предприятия, должны быть созданы экономические стимулы, как для иностранных, так и для местных инвесторов, – предприниматели должны быть заинтересованы в работе на этих территориях», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Она уверена, что в Украине остались промышленные площадки, коммуникации и профессиональный ресурс.