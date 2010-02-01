Литвин объяснил, почему он ни под кого не ложится

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что результаты второго тура выборов Президента Украины решатся в Киеве, не в регионах, и при этом серьезную роль сыграет мнение международных наблюдателей.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью «Левому берегу».

В частности, в ответ на вопрос, ведет ли он переговоры с кандидатами на пост Президента Украины, В.ЛИТВИН сказал: «Не веду я ни с кем никаких переговоров. Не о чем пока. Лечь под «кого-то» просто – подняться потом сложно. Были просто разговоры – ни к чему не обязывающие: и с ТИМОШЕНКО общались, и с ЯНУКОВИЧЕМ обменивались впечатлениями от первого тура. Я им обоим искренне сказал: считаю, что их шансы на победу – 50 на 50».

По словам В.ЛИТВИНА, «выбор второго тура: не по принципу «нравится-не нравится», по принципу «свой-чужой». Результаты решатся в Киеве, не в регионах. Серьезную роль сыграет мнение международных наблюдателей. Если волеизъявление они признают демократичным, свободным, у проигравшего шансов «отыграться» не останется».

Как отметил спикер, «… сегодня перевес действительно на стороне ЯНУКОВИЧА. Впрочем, все зависит от того, как сработают команды, и у кого больше запас финансов».

По словам В.ЛИТВИНА, «не стоит расслабляться, прежде времени. Помню, в 1994-м КРАВЧУК говорил: «вот закончится кампания – сделаю то, подпишу это», спокойно откладывал ряд дел. А в результате Президентом стал КУЧМА. Я, кстати, один из немногих, тогда это спрогнозировал и даже написал об этом в одном из изданий. Поэтому-то меня скоро в АП на работу и пригласили».

«Хочешь победить – должен иметь уверенность в победе. Иначе ничего не получится, - убежден председатель ВР. - Да, Юлия Владимировна сейчас испытывает определенный дискомфорт – «давит» 10% разницы. Однако убеждена: фортуна примет ее сторону. ЯНУКОВИЧ о своих шансах – аналогичного мнения».

По мнению В.ЛИТВИНА, сегодня кандидатам необходимо «явку стимулировать. На «базовых» для каждого претендента территориях ее до 80% «довести» могут. Не забывайте: ТИМОШЕНКО победила в 16-ти областях, ЯНУКОВИЧ – в 9-ти».