Литвин пугает, что Тимошенко может устроить Варфоломеевскую ночь

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что досрочный роспуск парламента будет не выгоден Виктору ЯНУКОВИЧУ в случае его победы на выборах Президента Украины.

В частности, в интервью «Левому берегу», в ответ на замечание, что «донецкие уже всерьез обдумывают способы роспуска ВР и очень надеются на вашу, как спикера, и вашей фракции, поддержку», В.ЛИТВИН сказал: «Помнится, абсолютно все игроки обещали изменить избирательную систему. Если обещание выполнят – на выборы могут не ходить, они их с треском провалят, даже деньги не помогут. Конечно, решению о роспуске люди поаплодируют. Скажут: сильный Президент. ЯНУКОВИЧ, разумеется. Состоятся досрочные выборы. Дальше что? Страна-то парализована будет все это время… Зато правительство ТИМОШЕНКО – есть! Оно расскажет, как надо жить».

“Что ж, пусть попробуют разогнать (парламент – УНИАН), - сказал В.ЛИТВИН. - В ВР тогда зайдет ТИМОШЕНКО, которая сегодня, кстати, даже депутатом сельсовета не является. И она им устроит Варфоломеевскую ночь! Зайдут ТИГИПКО, ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, еще ряд сил. Что же получит Президент, его соратники? Большинство, коалицию, правительство? Нет! Улицу Банковую и Госуправделами. Все!».

При этом В.ЛИТВИН убежден, что «иные действия уже будут невозможны, потому как в Европе с ее традициями парламентаризма подобные игрища не похвалят. Очевидно, что победителю, если мы говорим о ЯНУКОВИЧЕ, нужно будет наладить диалог, прежде всего, с Европой – не с Россией. Вот вам и ответ. Я уж не говорю о том, как в действительности разогнать Раду».

По словам В.ЛИТВИНА, «указ (о роспуске ВР – УНИАН) издать – ума много не надо. Но, во-первых, не факт, что Рада распускаться захочет. Во-вторых, кто примет решение о финансировании выборов? Ни много - ни мало, от полутора до двух миллиардов гривень потребуется. Где их взять? Не говоря о том, что выделить деньги на выборы теперь можно только посредством принятия нового бюджета либо путем внесения изменений в новый... И еще деталь: даже если проводить перевыборы Рады – с местными выборами по срокам они уже не совпадают».

«Я знаю, что говорю, - сказал председатель ВР. - Поэтому ставку сделают на то, чтобы договориться. А для того, чтобы договорится, чтобы решить все эти проблемы, нужно будет одно: отказаться от намерения забрать всю власть себе. Именно с тем, чтоб поделиться властью, проблемы и возникнут».