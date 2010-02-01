Эксперт: Тимошенко на Донбассе преодолела порог отчуждения

Электоральная карта Донбасса очевидно изменилась. Тот факт, что суммарно около 30% избирателей в первом туре выборов Президента Украины не проголосовало за Виктора ЯНУКОВИЧА, свидетельствует об эффективности работы прежде всего команды Юлии ТИМОШЕНКО, которая окончательно преодолела «порог отчуждения» в этом регионе. Так прокомментировал ситуацию на Донбассе накануне второго тура на востоке Украины заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по словам эксперта, «Донбасс перестал быть одноцветным в электоральном плане регионом. Борьба, развернувшаяся между штабами В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО, дала свои результаты. В регионе начала формироваться стабильная прослойка протестного избирателя. Да, этот избиратель уже ушел от В.ЯНУКОВИЧА, но еще не пришел к Ю.ТИМОШЕНКО, но важен сам факт преодоления Ю.ТИМОШЕНКО так называемой границы отчужденности. Поэтому в случае избрания ее на пост Президента она будет иметь достаточно оснований для эффективного преодоления региональной поляризации общества».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, для Ю.ТИМОШЕНКО больше нет совершенно «чужих», антагонистических регионов. В одних областях меньше, в других – больше, но избиратель Украины уже готов принять ту модель власти, которую предлагает Ю.ТИМОШЕНКО. «При всех её очевидных минусах и недостатках она, очевидно, в гораздо большей степени отвечает нынешним требованиям народа к государству. Результат по Донбассу свидетельствует, что и там заметная часть граждан уже готова именно требовать от государства, а не тихо и послушно получать, что дают и делать, что говорят», - отметил эксперт.

А.ГОЛОБУЦКИЙ полагает, что между турами оппонентами Ю.ТИМОШЕНКО будет сделано все возможное для ослабления её позиций именно на Донбассе. Здесь не столько даже арифметическое значение результата, сколько социальная и политическая активность её команды крайне важны чисто психологически. «Стоит понимать, что активность команды Ю.ТИМОШЕНКО на Донбассе, в давней вотчине Партии регионов, очень раздражает команду В.ЯНУКОВИЧА, пытающуюся демонстрировать незыблемость своих сил. Поэтому можно не сомневаться, что будет предпринят ряд попыток ослабления штаба Ю.ТИМОШЕНКО или создания искусственных препятствий для развертывания кампании ко второму туру», - говорит эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, «для регионалов принципиальным является сдерживание активности команды народного депутата от БЮТ Натальи КОРОЛЕВСКОЙ. И в этой связи результаты выборов их интересуют меньше всего, главное - убрать активность конкурентов на уровень 2004 года. Иначе тотальный контроль над регионом они всё-таки потеряют – на местных выборах».