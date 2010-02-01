Партия регионов хочет голову председателя ВСУ

Депутаты от Партии регионов предлагают освободить Василия ОНОПЕНКО от должности главы Верховного Суда Украины.

Соответствующий проект постановления "Об отмене Постановления Верховной Рады Украины «Об избрании судьи Верховного Суда Украины” зарегистрирован в парламенте народными депутатами Валерием БОНДЫКОМ и Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО.

В объяснительной записке к проекту его авторы подчеркивают, что основанием для внесения данного документа является ситуация, которая в настоящее время сложилась в судебной системе и является особенно опасной во время избирательного процесса.

Депутаты напоминают, что в соответствии с Конституцией Украины Верховный Суд Украины является высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции. Однако это не позволяет председателю высшего судебного органа судов общей юрисдикции оказывать открытое давление на судей и суды.

“Председатель Верховного Суда Украины лично, своими непрофессиональными действиями, пренебрегая волей Президиума Высшего административного суда Украины, Совета судей административных судов Украины и Конференции судей административных судов, которые в отсутствие установленного законом порядка назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей выразили доверие ПАСЕНЮКУ А.М., назначив его после окончания срока полномочий председателя Высшего административного суда Украины исполняющим обязанности председателя этого суда, пытается дезорганизовать работу суда и узурпировать судебную власть в свои руки”, - пишут депутаты от Партии регионов.

Они также считают, что ряд решений, принятых судьями под влиянием председателя Верховного Суда Украины, за несколько часов до начала голосования, с нарушениями действующего законодательства Украины, могли привести к срыву избирательного процесса. Судьи постоянно находятся под давлением со стороны председателя Верховного Суда Украины и руководства Совета судей Украины.

Депутаты отмечают, что во время избирательного процесса, который характеризуется особенным заострением борьбы между кандидатами на пост Президента Украины, крайне важна четкая работа всей системы судов в пределах действующего законодательства на основе принципа верховенства права.

“Именно желание защитить судей от какого-либо влияния, как внешнего, так и влияния изнутри судебной системы, было основанием для внесения указанного проекта Постановления Верховной Рады Украины”, - пишут авторы.