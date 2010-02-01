Луценко: Ющенко совершил две грандиозные ошибки

Должность генпрокурора должен занять человек, не связанный с "системой и номенклатурой".

Об этом заявил и.о. министра внутренних дел Юрий Луценко в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

По его словам, президент Виктор Ющенко "совершил две грандиозные ошибки - дважды назначил генпрокурором лиц, которые не имели возможности психологической, моральной, политической...провести радикальную очистку страны от тех, кто не пойман, но вор".

"Я не имею претензий в профессиональном плане к генпрокурору Александру Медведько. Он прекрасный специалист и хороший человек. Но он 25 лет проработал на Донбассе, и определенные психологические, политические зависимости существуют", - сказал Луценко.

"Нужен прокурор, который так как я придет, не связанный ни с системой, ни с номенклатурой. Только он способен дать объективную оценку тем материалам, которых целая гора лежит в стенах прокуратуры", - подчеркнул и.о. главы МВД.

Украинская правда