Тимошенко: бюллетени печатаются под надзором

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство обеспечит контроль и своевременное изготовление избирательных бюллетеней до второго тура выборов.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью телеканалу "1+1".

"Сейчас я могу твердо сказать, что бюллетени печатаются под надзором и СБУ, и ЦИК, под надзором всех представителей политических команд, под надзором международных наблюдателей. И они будут напечатаны своевременно, и никто не даст ни при каких обстоятельствах влиять на полиграфкомбинат", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство пригласило к участию в осуществлении контроля и наблюдения за процессом изготовления избирательных бюллетеней международных наблюдателей. "Мы пригласили международных наблюдателей, представителей кандидата ЯНУКОВИЧА, представителей ЦИК, которые с первой до последней минуты будут присутствовать во время печати бюллетеней", - заверила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что изменение руководства полиграфического комбината является компетенцией правительства. "Это полномочия правительства. Но параллельно с тем было объявлено, что полиграфкомбинат полностью открывается для контроля над печатью бюллетеней. Мы пригласили представителей ЯНУКОВИЧА, представителей ЦИК, представителей СБУ, международных наблюдателей присутствовать от первой до последней минуты печати бюллетеней", - объяснила она.