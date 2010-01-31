Одесские депутаты не хотят видеть грузинских наблюдателей на выборах

Сегодня на внеочередной сессии Одесского областного совета, созванного по инициативе фракции Партии регионов, принято Обращение в адрес Президента Украины, председателя Верховной Рады, Генерального прокурора Украины, Парламентской ассамблеи Совета Европы и ряда других международных организаций, в котором местные депутаты выразили обеспокоенность возможным возникновением беспорядков и срыва второго тура президентских выборов.

Как передает кореспондент УНИАН, депутатское большинство в составе «регионалов и Блока Наталии ВИТРЕНКО не стало скрывать, что озабочено ожидаемым прибытием морским путем в Украину группы международных наблюдателей из соседней Грузии.

«В связи с информацией о прибытии в Украину, особенно в южные и восточные области, под видом наблюдателей грузинских боевиков возникает угроза массовых беспорядков, кровопролития среди мирного населения, самого существования конституционного устройства Украины», - подчеркивается в документе.

Как утверждают авторы обращения, выдержанного в недружественном тоне к соседнему государству, такой сценарий развития событий будто «инициирован действующим премьер-министром Украины, кандидатом в президенты Юлией ТИМОШЕНКО в сговоре с президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ и его окружением, при поддержке других внешних и внутренних деструктивных сил».

С учетом этого, одесские депутаты обратились к руководству Украины «дать соответствующую оценку антинародным действиям кандидата в президенты Ю. ТИМОШЕНКО и ее покровителям, а также принять решительные меры по недопущению вмешательства в процесс выборов в Украине боевиков других государств и недопущению кровопролития».

За принятие обращения, как засвидетельствовало электронное табло в сессионном зале, подано 86 голосов, хотя зарегистрировано было в зале всего 80 депутатов из 120. Причин неявки на сессию, в частности, депутатов фракции БЮТ глава облсовета «регионал» Николай СКОРИК не сообщил, заверив, что приглашение на внеочередную сессию послано всем членам облсовета.